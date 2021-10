Mastella annuncia nascita movimento politico nazionale

Condividi l'articolo









“Meglio noi di centro” è il nome del movimento politico cui darà vita Clemente Mastella, riconfermato sindaco a Benevento. Ad annunciarlo è l’ex Guardasigilli ai cronisti a margine della cerimonia di proclamazione della sua elezione a primo cittadino avvenuta in tarda mattinata al Tribunale di Benevento. “La mia rielezione – dice Mastella – ha avuto un effetto mediatico che non immaginavo. Confermo che voglio rifondare il centro che non sarà una nuova Dc, in quanto non più ripetibile”. “Con chi? Con tutti quelli che ne hanno voglia. E, credetemi, non sono pochi perché registro che sulla iniziativa c’è tanto interesse”, conclude Mastella.

