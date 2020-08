Matt Dillon il 30 agosto al ‘Cinema Ritrovato’ di Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 20 AGO – Fuori programma a sorpresa alla

34/a edizione del ‘Cinema Ritrovato’ di Bologna (25-31 agosto):

arriva Matt Dillon per discutere con Stellan Skarsgard e

Jonathan Nossiter del mestiere dell’attore. Appuntamento

domenica 30 agosto, alle 18, al Cinema Arlecchino.

Skarsgard e Nossiter erano già annunciati per l’evento di

chiusura, lunedì 31 agosto alle 21.30 in piazza Maggiore: la

proiezione in prima mondiale del film di Nossiter, interpretato

tra gli altri da Skarsgard, ‘Last Words’, selezionato in

concorso al Festival di Cannes 2020, che non si è potuto tenere

a causa dell’epidemia. ‘Last Words’ sarà il primo film del

concorso del Festival di Cannes ad essere visto in una

proiezione pubblica. Un film profetico, girato prima

dell’epidemia, capace di prefigurare un mondo nel quale

sopravvive una piccolissima comunità di esseri umani. Un mondo

nel quale il cinema ha il ruolo fondamentale di preservare e

raccontare cosa sia stata l’umanità.

Icona del cinema americano da ormai 40 anni, Matt Dillon

volle Stellan Skarsgard per quello che al momento è il suo unico

film da regista, ‘City of Ghosts’, diretto e interpretato dallo

stesso Dillon nel 2002. Ma non è solo ‘City of Ghosts’ a unire

due attori, accomunati da due filmografie eccezionali, capaci di

spaziare a tutto tondo, dal blockbuster al cinema indipendente,

prediletti entrambi da due registi di culto come Lars von Trier

e Gus Van Sant. (ANSA).



