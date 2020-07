Mattarella a Bologna, incontra vittime di Ustica e 2 agosto

(ANSA) – BOLOGNA, 30 LUG – Il presidente della Repubblica

Sergio Mattarella è arrivato in centro a Bologna per la sua

giornata di visita ai familiari delle vittime delle stragi di

Ustica e del 2 agosto 1980, nell’anno del quarantesimo

anniversario. Dopo Pertini, è il primo capo dello Stato presente

alle commemorazioni.

Mattarella seguirà prima la Messa nella cattedrale di San

Pietro, celebrata dal cardinale Matteo Zuppi. Poi andrà in

stazione a rendere omaggio alla lapide che ricorda i caduti

nella sala d’aspetto della stazione dove esplose la bomba che

uccise 85 persone e ne ferì 200. A seguire, sarà al Museo della

memoria di Ustica, dove è conservato il relitto dell’aereo DC9

Bologna-Palermo che si inabissò il 27 giugno 1980, con 81

vittime. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte