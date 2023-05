Mattarella a Cesena visita gli stand di Macfrut in piazza

Condividi l'articolo

Con la visita agli stand in piazza della Libertà si apre la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Cesena. L’occasione sono i 40 anni di Macfrut, esposizione internazionale della filiera ortofrutticola, appuntamento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all’estero. Nonostante la pioggia intermittente, tante persone e scolaresche in piazza, dove Mattarella è stato accolto dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che lo accompagnano all’inizio dell’area espositiva delle aziende del territorio, dove incontra Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera e di Luigi Bianchi, direttore di Cesena Fiera. Quella di oggi è un’anteprima della fiera, che aprirà i battenti da domani a Rimini. Il Capo dello Stato poi partecipa al Teatro Bonci al convegno ‘Il valore dell’attività agricola per la qualità della vita del nostro Paese e per la sua immagine internazionale’. Conclude la mattinata la visita alla Biblioteca Malatestiana Antica.

LA DIRETTA STREAMING

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte