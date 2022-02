Mattarella a Corviale, Cozzoli: “Qui i veri valori dello sport”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 FEB – “A Corviale si esprimono i veri

valori dello sport”. Così il presidente e ad di Sport e Salute

Spa, Vito Cozzoli, commenta l’inaugurazione del campo dei

Miracoli nel quartiere romano. “Sport e Salute, all’interno del

Fondo Sport e Periferie – informa una nota – ha seguito tutti i

lavori di recupero della struttura: dalla progettazione

all’omologazione per la Lega Dilettanti. Ed era presente

stamattina durante la visita del capo dello Stato, Sergio

Mattarella. Le risorse di Sport e Periferie, confermate dalla

sottosegretaria allo Sport Vezzali, continuano a sostenere tante

realtà simili a quella di Corviale”.

“Il presidente Mattarella – ha aggiunto Cozzoli – ha colto in

pieno il senso di un’iniziativa come il campo dei Miracoli:

crescita e fiducia. Un moltiplicatore di benefici per gli

abitanti del quartiere, un punto fermo per lo sviluppo

dell’area”. (ANSA).



