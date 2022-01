Mattarella a Malagò: ‘Saluti agli azzurri, auguri a Goggia’

Condividi l'articolo

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha avuto un colloquio telefonico col Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Malagò – rende noto il Coni – ha parlato col Capo dello Stato poco prima di imbarcarsi sul volo che da Zurigo lo sta portando in Cina per i Giochi Olimpici. “Rivolga i miei più calorosi saluti alle atlete e agli atleti azzurri – ha detto Mattarella a Malagò -. E in particolare a Michela Moioli per il suo nuovo ruolo di portabandiera e a Sofia Goggia con gli auguri di pronta guarigione. Vi seguirò con grande affetto e ci rivedremo al ritorno. L’Italia è sempre orgogliosa di voi”.

