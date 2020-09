Mattarella a Ravenna, al via celebrazioni per 700/o di Dante

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Ravenna per l’apertura ufficiale delle cerimonie per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il Capo dello Stato partecipa all’inaugurazione del restauro della tomba del Poeta e poi a un concerto nella vicina piazza San Francesco, dove vengono eseguiti brani di Liszt e Donizetti e l’attore Elio Germano legge l’ultimo canto, il XXXIII, del Paradiso. Accolto dal sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, il suo arrivo è stato salutato da un applauso della piazza, dove sono presenti vari rappresentanti delle istituzioni, è partito un forte applauso. Presenti Marta Cartabia, presidente della Corte costizionale, David Ermini, vice presidente del consiglio superiore della magistratura, Riccardo Nencini, presidente della commissione cultura del Senato, Vittoria Casa, presidente della Commissione cultura della Camera, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, i sindaci delle altre città dantesche Firenze e Verona, Dario Nardella e Federico Sboarina e il sottosegretario alla Cultura Anna Laura Orrico.

Tante anche le persone che seguono l’evento in diretta da un’altra piazza della città, piazza del Popolo, su un maxi-schermo, allestito anche per le misure Covid.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte