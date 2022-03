Mattarella a Trieste: Presidente giunto in piazza Unità

Condividi l'articolo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto in piazza Unità d’Italia, a Trieste, per una visita di una giornata che prevede tre appuntamenti, il primo proprio al Palazzo del Governo, nella stessa piazza, per il trasferimento dell’edificio già Narodni dom dall’Università degli Studi di Trieste alla Fondazione Narodni dom.

Subito dopo il Capo dello Stato si trasferirà all’Università degli studi, per la Cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022, in occasione del 98/o anno dalla fondazione.

Il Capo dello Stato, alle 12.20, farà inoltre una visita all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ITIS, ente pubblico autonomo, moderno centro di servizi dove gli anziani possono trovare servizi legati alla loro età con diversi livelli essenziali di assistenza.





