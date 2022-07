Mattarella compie 81 anni. Draghi: ‘Garanzia di stabilità”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie 81 anni. Il capo dello Stato, che in settimana ha sciolto le Camere aprendo di fatto alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, non trascorrerà la giornata in famiglia come fece un anno fa per festeggiare gli 80 anni. E’ infatti a Torino perpartecipare alla cerimonia in occasione del 200° anniversario di istituzione della Scuola allievi carabinieri.

Sui social network sono moltissimi i messaggi di auguri indirizzati a Mattarella. Su Twitter “Auguri Presidente” in mattinata è entrato tra gli argomenti di tendenza.

Gli auguri sono arrivati anche dal premier Mario Draghi. “A nome del Governo e mio personale Le faccio tanti auguri di buon compleanno. In questi mesi ho avuto modo di apprezzare in più occasioni la Sua grande umanità, la Sua dedizione all’Italia, il Suo alto senso dello Stato. È sempre stato una garanzia di continuità, di stabilità, di rispetto della Costituzione. Rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini, per le Istituzioni e per la vita politica e civile di questo Paese. La ringrazio per la fiducia che mi ha mostrato e per il sostegno dato al Governo”, ha scritto Draghi in un messaggio al Capo dello Stato.

Tra gli auguri, anche quelli del segretario del Pd Enrico Letta.

Gli auguri del Papa. “In questo particolare frangente, segnato da non poche difficoltà e scelte cruciali per la vita del Paese, Lei continua a offrire un contributo fondamentale e imprescindibile, con gentile autorevolezza ed esemplare dedizione”. Lo afferma papa Francesco in un telegramma augurale inviato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del suo 81/o compleanno”.

“Nella felice ricorrenza del Suo genetliaco, desidero parteciparle cordiali espressioni augurali, assicurando il ricordo orante per la Sua persona e per l’alto servizio che svolge a favore dell’amato popolo italiano”, scrive Francesco nel suo messaggio al capo dello Stato. “Mi unisco dunque volentieri a quanti condividono l’odierna gioia – aggiunge il Pontefice -, formulando i migliori voti per il Suo compleanno e, mentre Le rinnovo la mia personale stima, invio la benedizione apostolica, che estendo ai familiari, ai collaboratori e all’intera Nazione, chiedendole di pregare per me”.

Casellati: “Ora sfide difficili”. “Nella ricorrenza del Suo compleanno, desidero esprimerLe i più sinceri auguri. Stiamo attraversando un periodo storico denso di incognite e fragilità. Lo scioglimento anticipato delle Camere si inserisce in un contesto di gravi emergenze geopolitiche, economiche, sociali, energetiche, ambientali. Forte è la preoccupazione di cittadini, famiglie e imprese per il loro futuro, per le prospettive del Sistema Paese. Tanti sono gli impegni prioritari a cui l’Italia è chiamata a livello europeo ed internazionale. In questo momento storico particolarmente delicato, la Sua fermezza nel difendere e promuovere l’unità nazionale attingendo sempre allo spirito della Costituzione rappresenta un baluardo più che mai prezioso a tutela dei nostri valori costitutivi: il senso di appartenenza nazionale; l’ancoraggio democratico delle istituzioni; i legami di solidarietà e fratellanza che sono alla base del nostro essere comunità. Nei prossimi mesi La attenderanno altre sfide difficili, ma sono certa che saprà decifrarle ed interpretarle con grande autorevolezza ed incisività, sostenendo e ridando slancio alle migliori energie della nostra amata Italia. ;Nel rinnovarLe i migliori auguri, colgo l’occasione, Signor Presidente, per rivolgerLe un personale ringraziamento per la vicinanza dimostrata nel corso di tutta la legislatura”. Lo scrive la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un messaggio di auguri al presidente Mattarella.

Il messaggio ai giovani. “Sono molto avanti negli anni, sto per farne 81, sono precisamente vecchio“, ha detto Mattarella un mese fa, in occasione della visita a Villa Maraini-Croce Rossa italiana in cui ha lanciato uno schietto messaggio ai più giovani: “Ciascuno di noi – ha affermato – in qualunque esperienza umana, è irripetibile. In questo lungo percorso ho incontrato tante persone mai due fra di loro uguali, ciascuna persona ha un immenso valore, inestimabile, e allora questo valore va espresso con pienezza di libertà, con pienezza di futuro da costruire”.

