Mattarella ha giurato: “Nuova chiamata alla responsabilità”

Nessun tono vendicativo o rimprovero ai partiti, ma il dovere di mettersi nuovamente a disposizione in un momento particolarmente delicato per l’Italia. Queste le fondamenta del discorso di Sergio Mattarella alla Nazione dopo aver giurato davanti al Parlamento riunito in seduta comune a Montecitorio: “ Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta a rappresentare l’unità della Repubblica. È per me un nuova chiamata inattesa alla responsabilità alla quale non posso e non ho inteso sottrarmi “. Il presidente della Repubblica ha giurato tra la standing ovation del Parlamento.

“La lotta al Covid non è finita”

Il capo dello Stato ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare il secondo mandato: già sabato scorso – quando i presidenti di Camera e Senato gli avevano comunicato l’esito della votazione – aveva parlato delle emergenze sanitarie, economiche e sociali. “ Non possiamo permetterci ritardi, né incertezze “, ha dichiarato Mattarella. Che ha sottolineato come la lotta al Covid-19 non sia ancora conclusa: “ La campagna di vaccinazione ha molto ridotto i rischi ma non ci sono consentite disattenzioni “.

Il programma

Finita la cerimonia del giuramento, il presidente Mattarella riceverà gli onori militari e si recherà all’Altare della Patria per deporre una corona al milite ignoto insieme al segretario generale della Camera Fabrizio Castaldi e al premier Mario Draghi. Poco dopo verrà salutato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Poi salirà sulla Lancia Flaminia presidenziale 335 decappottabile e, scortato dai corazzieri a cavallo, tornerà al Quirinale per la cerimonia di insediamento alla presenza delle Alte Cariche.

