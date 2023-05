Mattarella: “L’indipendenza delle toghe è patrimonio irrinunciabile”

Condividi l'articolo

“È indispensabile che il processo, sia civile che penale, divenga strumento più agile e moderno per perseguire adeguatamente gli obiettivi per i quali è predisposto. Occorre che Governo e Parlamento, Magistratura e avvocatura, si impegnino per conseguire questo risultato”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando alla Cerimonia di inaugurazione delle sede della Scuola Superiore della Magistratura a Castel Capuano.

“Nel quadro degli equilibri costituzionali i giudici sono “soggetti soltanto alla legge”. Il che realizza l’unico collegamento possibile, in uno Stato di diritto, tra il giudice, non elettivo né politicamente responsabile, e la sovranità popolare, di cui la legge, opera di parlamentari eletti dal popolo e politicamente responsabili, è l’espressione prima». In queste considerazioni si ritrova l’essenza dell’indipendenza della Magistratura come patrimonio irrinunziabile dello Stato di diritto e della nostra democrazia costituzionale”, ha detto il presidente Sergio Mattarella .

Nordio: pronto il primo pacchetto di riforme – “Un primo pacchetto di provvedimenti – improntati a garantismo e pragmatismo – è pronto per essere sottoposto al Consiglio dei Ministri e poi al dibattito parlamentare”. Così sulla riforma della giustizia il ministro Carlo Nordio, intervenendo a Napoli. La Scuola, auspica il Guardasigilli, “potrà diventare – ancora una volta – preziosa ‘palestra’ di conoscenza anche per le riforme che nelle prossime settimane presenteremo”.

“Presunzione di innocenza e certezza della pena siano due facce inscindibili del garantismo. In questa duplice, convergente direzione intendono muoversi le riforme in cantiere, continuando a lavorare per superare una visione carcero-centrica della pena”, ha detto Nordio.

