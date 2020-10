Mattarella, ora massima efficienza e rapidità sul Recovery

Il presidente Sergio Mattarella, nel corso della riunione odierna al Quirinale in vista del Consiglio europeo, ha ringraziato il governo per il lavoro fatto sinora sul Recovery fund ricordando che si tratta di un argomento decisivo per l’Italia, spronando a mettere in campo – si è appreso – la massima efficienza nella destinazione dei fondi e la massima rapidità nella individuazione delle scelte.

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto Conte, con il ministro dell’Interno Lamorgese, il ministro dell’Economia Gualtieri, il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, il ministro dell’Ambiente Costa, il ministro della Salute Speranza, il ministro per gli Affari Europei Amendola, e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Fraccaro.

