Il Rimini Football Club comunica di aver tesserato il giocatore classe 1998 Matteo Rossetti. Il nuovo centrocampista biancorosso, che in carriera vanta 76 presenze in Serie C e 22 in Serie B, arriva al Rimini dal Bari con la formula del prestito sino al 30 giugno 2023.

