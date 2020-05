Matteo Salvini con Bolsonaro e Trump: per la Bbc sono i politici che hanno diffuso fake news sul coronaivrus VIDEO

Matteo Salvini con Jair Bolsonaro e Donald Trump. Secondo la Bbc il leader della Lega sarebbe insieme al presidente brasiliano e al presidente americano tra i politici che hanno diffusofake news durante il periodo di pandemia. Il servizio intitolato “Le false dichiarazioni dei politici sono state ridimensionate” è andato in onda lo scorso 16 aprile realizzato da Chris Morris nella sua trasmissione Reality Check, specializzata appunto nel fare il debunk delle notizie false che girano attraverso la rete.

«Sappiamo che il coronavirus ha creato una sponda per un’industria di fake news diffuse, alcune di queste provengono da figure come i leader politici. Ce ne sono alcuni che potrebbero farvi sollevare le sopracciglia», le parole di Morris nell’introduzione al servizio.

TRUMP

«Partiamo dall’uomo più potente al mondo – dice il giornalista parlando del presidente americano – Settimane fa il presidente Trump ha “scherzato” sul definire il coronavirus una pandemia. Ha anche insinuato che un gran numero di mascherine chirurgiche siano state rubate dall’ospedale di New York per motivarne l’aumento della loro domanda. “Dove è andato il sindaco, è uscito dalla porta sul retro” (le parole di Trump riportate) ma non ci sono prove di un furto diffuso e se i pazienti si ammalando e le unità di terapia intensiva sono piene a causa di una nuova malattia infettiva senza vaccino, per fare fronte all’emergenze c’è bisogno di molti più dispositivi di protezione».

SALVINI

“Il leader nazionalista Matteo Salvini – prosegue Morris citando il leader del Carroccio – ha detto ai suoi followers che i cinesi hanno creato il coronavirus in laboratorio. Si tratta di un altro annuncio falso che è stato tuttavia condiviso in chiaro sui suoi social media. Ripetiamo, gli scienziati sono convinti che questo non sia un virus creato da umani”, dichiara Chris Morris mostrando le immagini del tweet di Matteo Salvini con l’ormai famoso servizio del Tg Leonardo del 2015.

BOLSONARO

«Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato censurato da Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per aver diffuso false informazioni – aggiunge il giornalista della Bbc – I social hanno rimosso i video dove dichiarava che il farmaco antimalarico idrossiclorochina fosse totalmente efficace per curare il Covid-19. In realtà ci sono diversi trials sperimentali ma l’impatto di questo farmaco non è ancora provato».



LE ACCUSE DEGLI USA ALLA CINA

Domenica il segretario di Stato Mike Pompeo aveva indicato nei laboratori di Wuhan l’origine del Covid-19, parlando di «enormi prove» a supporto, ieri il presidente americano ha rincarato la dose: «Hanno cercato di nasconderlo ma non ci sono riusciti», ha spiegato Trump, precisando che la Cina ha consentito che il virus si diffondesse «nel nostro Paese e in altri».

FAUCI SMENTISCE POMPEO E TRUMP

Anthony Fauci, come la maggior parte della comunità scientifica internazionale, non crede alla possibilità che il coronavirus provenga da un laboratorio cinese. In un’intervista a National Geographic, il massimo esperto americano di malattie infettive e membro della task force della Casa Bianca ha spiegato: “Se si guarda all’evoluzione del virus nei pipistrelli e a cosa c’è là fuori adesso, le prove scientifiche vanno fortemente nella direzione che il virus non avrebbe potuto essere manipolato artificialmente o deliberatamente”. Secondo Fauci, “guardando all’evoluzione nel tempo tutto indica fortemente che questo virus si è evoluto in natura e poi ha saltato specie”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte