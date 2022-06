Maturità: ucraini possono essere esonerati da esami Stato

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 GIU – Gli studenti ucraini arrivati in

Italia dal 24 febbraio che frequentano la terza media o la

classe quinta delle superiori e che secondo il consiglio di

classe non siano in grado di sostenere gli esami di terza media

o di maturità in considerazione del livello delle abilità

linguistiche ricettive e produttive scritte e orali nella lingua

italiana o per il mancato raggiungimento degli obiettivi di

apprendimento previsti dai piani di studio dei singoli percorsi,

sono esonerati dagli esami di Stato. A prevederlo è una

ordinanza predisposta dal ministero dell’Istruzione e firmata

dal ministro Patrizio Bianchi. (ANSA).



