Maurizio Cucchi tra i vincitori del Premio Pascoli

(ANSA) – SAN MAURO PASCOLI, 04 SET – Tris di vincitori del

Premio Pascoli di Poesia: Maurizio Cucchi si aggiudica la

sezione in Lingua (1500 euro, opere edite non prima del 1

maggio 2018) con “Sindrome del distacco e tregua” (Mondadori

2019); Emilio Rentocchini quella in Dialetto (1500 euro, opere

edite non prima del 1 maggio 2018) per l’opera “44 ottave”

(edizioni Book, 2019); Premio speciale della giuria per la

raccolta in dialetto di Ivan Crico “L’antro siel del mondo”

(L’altro cielo del mondo, edizioni LietoColle 2019).

Il Premio Pascoli è promosso da Sammauroindustria,

l’associazione che raggruppa i principali esponenti del mondo

imprenditoriale della calzatura e per questo definito il ‘Campiello della poesia’. Complessivamente sono state 164 le

opere partecipanti, 140 in lingua e 24 in dialetto. La serata di

premiazione si svolgerà sabato 12 settembre alle 21 nella casa

natale di Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli. La serata sarà

condotta dall’attore Roberto Mercadini. La giuria che ha

vagliato le opere è composta da Daniela Baroncini (Università

Bologna, presidente giuria), Franco Brevini (Università

Bergamo), Gualtiero De Santi (Università Urbino), Gianfranco

Miro Gori (saggista, poeta) e Piero Meldini (scrittore). (ANSA).



