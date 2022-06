Maxirissa sul Garda, treno ragazze molestate senza telecamere

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 06 GIU – Non potranno contare sulle immagini

delle telecamere di sorveglianza del treno gli investigatori che

si occupano delle molestie subite da ragazze che il 2 giugno

tornavano da Peschiera del Garda (Verona) dove, nelle ore

precedenti si era tenuto un raduno con maxirissa sulla spiaggia.

Il convoglio, a quanto si è saputo, non essendo di recente

costruzione, non aveva infatti telecamere di sorveglianza, a

differenza di quelli più nuovi, della flotta che percorre la

linea Verona- Porta Nuova Milano. Numerosi dei partecipanti ai

disordini sulla spiaggia, a cui ha posto termine la Polizia con

equipaggiamento antisommossa, si erano riversati in stazione ed

erano saliti a bordo di quel treno.

Allo stato, alla Polfer di Milano risultano depositate solo le

cinque denunce iniziali da parte di ragazze che sono state

pesantemente molestate sul convoglio da un gruppo di giovani,

tra cui nordafricani, secondo il loro racconto, e che sono

riuscite a scendere alla stazione successiva rispetto a

Peschiera: Desenzano del Garda. Qui, mentre erano in lacrime,

sono state raggiunte dai genitori.

Il giorno dopo hanno sporto denuncia a Milano e le denunce

sono state trasmesse all’autorità giudiziaria di Verona

competente per territorio. (ANSA).



