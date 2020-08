Maxirogo sterpaglie blocca Raccordo Roma, traffico in tilt

(ANSA) – ROMA, 29 AGO – Bruciano le sterpaglie attorno al

Grande raccordo anulare di Roma e un pomeriggio di fine agosto

si trasforma per migliaia di automobilisti in una trappola di

caldo e lamiere. Il più grave dei roghi si è sviluppato nella

zona nord della città, non lontano dall’Aurelia: il Gra è stato

chiuso per ore, causando code chilometriche, traffico in tilt,

rabbia e anche un po’ di paura. A causa del fumo alcune

abitazioni sono state evacuate e la linea ferroviaria

Roma-Civitavecchia ha dovuto deviare i suoi treni. Sul posto i

mezzi dei vigili del fuoco e della Protezione civile, mentre dal

cielo intervenivano elicotteri antincendio. Solo nel tardo

pomeriggio la situazione del traffico si è normalizzata, ma per

la Protezione civile regionale e per i vigili è stata una

giornata di superlavoro: sono stati ben 60 gli incendi che sono

scoppiati oggi nella regione, e ancora a metà pomeriggio 45

erano ancora da domare. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte