Maxisequestro Cc durante ‘Mercanteinfiera’ Parma, 11 denunce

(ANSA) – BOLOGNA, 21 MAR – Sequestrati dai Carabinieri

Forestali del nucleo Cites di Modena, 172 oggetti in avorio del

valore stimato superiore ai 200.000. La confisca risale allo

scorso 18 marzo ed è avvenuta nel corso di un controllo condotto

dai militari durante la rassegna ‘Mercanteinfiera’ a Parma e

finalizzato al contrasto del commercio illecito di avorio. Nel

corso dell’operazione, sono state denunciate 11 persone.

Tra i beni sequestrati spiccano uno scettro ecclesiastico

intarsiato in vendita a 40.000 euro, marotte da giullare a

15.000 euro, un pettine lavorato a 4.000 euro, una zanna

lavorata a 15.000 euro oltre a numerose sculture in avorio,

crocifissi e oggetti di vario genere per valori dai 100 euro a

oltre 6.000. Dagli accertamenti è emerso come i pezzi

d’antiquariato sequestrati, ottenuti dalle zanne di elefante,

sarebbero tutti privi della documentazione necessaria per la

detenzione e la vendita,

L’avorio è sottoposto alla tutela di Cites, la Convenzione di

Washington che disciplina il commercio internazionale di specie

di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione la cui

messa in vendita senza la prescritta documentazione Cites

configura un’ipotesi di reato. (ANSA).



