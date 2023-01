Mazraoui costretto a fermarsi, infiammazione al pericardio

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 GEN – Il Bayern Monaco ha deciso di

fermare, sia pure a scopo precauzionale, il marocchino Nassir

Mazraoui, fra i protagonisti ai Mondiali in Qatar con la propria

Nazionale. Il terzino sinistro ha accusato problemi cardiaci

dopo la positività al Covid-19 delle scorse settimane. E’ stato

lo stesso club bavarese, con un comunicato, a darne notizia.

Al 25enne nordafricano è stata diagnosticata dal dottor

Roland Schmidt una lieve infiammazione del pericardio che lo ha

costretto a fermarsi per le cure del caso. L’allenatore Julian

Nagelsmann, dunque, sarà costretto a rinunciare a lui per il

momento. Mazraoui non è partito per il ritiro di Doha con il

resto della squadra. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte