Mazzarri: “Se giocheremo sempre così ci salviamo”

(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Cagliari a un passo dal pareggio

contro il Milan. È il cruccio di Mazzarri. “Ho rivisto la

squadra che volevo – ha detto -: se giochiamo sempre così ce la

possiamo fare a salvarci. Se giochiamo come contro lo Spezia

sarà difficile. C’è stato un rigore evidente non concesso:

Lovato è stato colpito in testa. Capisco la buona fede, ma non

mi dicano che non è rigore”.

Terza partita senza punti e senza gol: “Non è facile – ha

spiegato l’allenatore del Cagliari – ma, se continuiamo così,

con questa intensità possiamo creare più occasioni da rete. Oggi

abbiamo giocato contro dei fenomeni, ma con squadre alla nostra

portata possiamo fare meglio. Abbiamo voglia e gamba per fare

bene”. (ANSA).



