Mazzinghi: l’omaggio dell’Associazione medaglie d’oro

(ANSA) – ROMA, 24 AGO – Anche l’Associazione nazionale

Medaglie d’Oro al Valore atletico ha partecipato al cordoglio

per la morte di Alessandro Mazzinghi, campione indimenticabile

del pugilato italiano e suo associato.

E’ stato Nino Benvenuti a portare il saluto dell’Amova alla

famiglia durante la visita alla camera ardente domenica

pomeriggio. “Un gesto di vicinanza doveroso per un protagonista

del nostro sport, per un campione mondiale”, ha detto il

presidente dell’Amova, Vittorio Rava. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte