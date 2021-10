Mbappé firma successo in rimonta del PSG sull’Angers

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Vittoria in rimonta per il Paris

Saint-Germain nell’anticipo della 10/a giornata della Ligue 1.

La squadra dell’argentino Mauricio Pochettino – priva dei

sudamericani, a cominciare da Leo Messi – si è imposto 2-1 in

casa sull’Angers. I padroni di casa erano andati sotto al 36′,

per effetto del gol di Fulgini, che ha trafitto Donnarumma.

Nella ripresa Pereira al 24′ e Mbappé su rigore al 42′ firmano

il successo del PSG, che vola a 27 punti, ossia a +9 sul Lens,

che sarà in campo domenica alle 17. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte