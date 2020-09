McAfee, la società che produce software per la cybersicurezza, deposita la documentazione per il suo sbarco a Wall Street. McAfee era di proprietà di Intel, che l’aveva acquistata per 7,7 miliardi di dollari nel 2011. Nel 2016 Intel ha annunciato un accordo per il trasferimento del 51% nella società a Tpg per 1,1 miliardi di dollari.



