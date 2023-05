McCarthy, bene incontro con Biden ma ancora nessun accordo

Condividi l'articolo

L’incontro è stato “produttivo” ma “non abbiamo ancora un accordo”. Lo afferma lo Speaker della Camera, Kevin McCarthy al termine del faccia a faccia con Joe Biden sull’aumento del tetto del debito per evitare il default. “Il problema è la spesa, non sono le entrate”, aggiunge, rispondendo “no” a chi gli chiedeva se gli americani dovessero prepararsi per un default degli Stati Uniti. “Ritengo che possiamo raggiungere un accordo” sul tetto del debito. I tagli alla difesa, osserva, non sono sul tavolo: sarebbe un errore – evidenzia – tagliare le spese alla difesa”.

McCarthy poco prima di vedere Biden aveva detto che era necessario un’intesa nelle prossime 24-48 ore per dare il tempo al Congresso di votarla.



