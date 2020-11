MedFilm Festival, il Premio Koinè al Pink Shuttle di Kabul

Si svolgerà domani la cerimonia di premiazione del Premio Koinè, assegnato dal XXVI MedFilm Festival a Nove onlus per il Pink Shuttle di Kabul. A causa delle restrizioni sanitarie imposte a causa del Covid, la cerimonia di consegna sarà trasmessa in diretta online dalle 19.00 sul profilo Facebook del Medfilm festival e su mymovies.it.

Il Pink Shuttle è il servizio di trasporto urbano dedicato alle donne e gestito dalle donne afghane. Nato nel 2019, grazie anche a un finanziamento della Otb Foundation, conta 6 pulmini, impiega 4 autiste (altre 10 donne sono in formazione) per rendere sicuri gli spostamenti in città. Il Premio Koinè viene attribuito a personalità del mondo dell’arte, della cultura, della scienza, della politica o dell’impresa, che si siano distinte nella propria attività per l’impegno a mantenere vivo il Dialogo Interculturale tra i popoli.

‘Abbiamo deciso di premiare Nove perché la storia del Pink Shuttle di Kabul sembra la sceneggiatura di un bel film, è una di quelle piccole cose capaci di assumere un’importanza enorme per la vita delle donne – ha detto Ginella Vocca, presidente del MedFilm Festival – Abbiamo davvero bisogno di esperienze che ci riempiano di speranza per un mondo migliore, per le donne e di conseguenza per tutti’.

Per Arianna Briganti, vice presidente di Nove, ‘il premio Koinè alle donne del Pink Shuttle di Kabul è un prezioso incoraggiamento al cambiamento della condizione sociale, per la rottura delle costrizioni patriarcali e il superamento delle imposizioni sessiste. Siamo fiere e grate per questo importante riconoscimento, che ha molto emozionato le donne che a Kabul guidano il <Pink Shuttle’.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte