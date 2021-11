Media, accoltellatore Cannes ha permesso soggiorno italiano

Condividi l'articolo









L’uomo che questa mattina ha aggredito con un coltello un agente di polizia davanti ad una stazione di polizia di Cannes, nel sud della Francia, dicendo di agire “in nome del profeta”, aveva un “permesso di soggiorno italiano”: è quanto riferiscono fonti della polizia francese citate dall’emittente LCI. Sempre secondo informazioni raccolte dall’emittente, l’uomo si chiama Lakdar B. nato nel 1984 in Algeria. Era finora ignoto ai servizi di polizia.

“Secondo i media francesi, l’algerino che questa mattina a Cannes ha aggredito un poliziotto con un coltello avrebbe un permesso di soggiorno italiano. Chiediamo chiarezza immediata da parte del Viminale, soprattutto perché è ancora vivo il ricordo dell’attentatore di Nizza di un anno fa e che era sbarcato poche settimane prima a Lampedusa”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. “Tragedia sfiorata a Cannes, un algerino, inneggiando ad Allah, tenta di accoltellare un poliziotto, per fortuna senza conseguenze. Secondo i primi elementi di indagine, l’assalitore risulterebbe in possesso di permesso di soggiorno italiano ed entrato in Francia nel 2016”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. “E’ doveroso che il nostro governo, nello specifico il ministro Lamorgese, chiarisca tutti gli elementi del caso, coinvolgendo le forze politiche”.

“Si sta valutando la pista del terrorismo” ha dichiarato su Twitter il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, riferendosi all’aggressione del poliziotto avvenuta alle 6.30 davanti al commissariato di Cannes. L’aggressore ha aperto lo sportello dell’auto in cui era l’agente e gli ha dato una coltellata “al torace”. Poi ha cercato di attaccare un’altra persona a bordo dell’auto, ma è stato gravemente ferito da un altro poliziotto. L’uomo non è riuscito a ferire il poliziotto che aveva preso di mira in quanto l’agente era protetto dal giubbetto antiproiettile. Lo ha confermato il ministro dell’Interno. L’individuo, secondo BFM TV, ha preso di mira un’auto della polizia con tre agenti a bordo. Ha iniziato il suo attacco sferrando una coltellata al poliziotto che era al volante e gridando frasi inneggianti al “Profeta”. Poi ha girato attorno al veicolo tentando di pugnalare un secondo poliziotto che era a bordo. E’ stato il terzo, a quel punto, ad impugnare la sua arma di servizio e a fare fuoco, ferendo gravemente l’aggressore.

