Media, Usa hanno ucciso il leader di Al Qaida Ayman al-Zawahri

Condividi l'articolo

Gli Stati Uniti hanno ucciso nel fine settimana in Afghanistan il leader di Al Qaida, Ayman al-Zawahri. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando l’Associated Press. Ayman al-Zawahri è stato ucciso in un attacco americano compiuto con un drone, secondo fonti citate dalla Cnn. Sul capo di Al Qaeda, che aveva 71 anni, c’era un taglia da 25 milioni di dollari offerta dal Dipartimento di Stato Usa. Secondo un rapporto dell’Onu, fino al giugno del 2021 al-Zawahri si nascondeva in una località di confine tra Afghanistan e Pakistan.

Joe Biden parlerà alla nazione nelle prossime ore, riferisce la Casa Bianca, sottolineando che il presidente parlerà dal balcone della Blue Room della Casa Bianca all’1.30 del mattino italiane.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte