Mediaset: utile record nel terzo trimestre, bene 2021

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 10 NOV – Nei primi nove mesi dell’anno

Mediaset ha registrato risultati in crescita sia nei confronti

dello stesso periodo del 2020, ma anche rispetto ai primi nove

mesi del 2019, ancora non impattati dalla pandemia Covid.

Nel dettaglio, i ricavi netti sono a quota 1.992 milioni

rispetto ai 1.722 dei primi nove mesi dell’anno scorso, con una

crescita delle attività in Italia del 10,5%. L’utile, con un

dato record nel terzo trimestre, è a 273 milioni rispetto ai

10,5 del 2020 e anche ai 92 milioni dei nove mesi del 2019, con

un livello che resterebbe in aumento anche sottraendo le poste

straordinarie della cessione Towertel e del contenzioso

Dailymotion. Per l’intero anno il gruppo televisivo conferma “un

deciso rafforzamento dei risultati economici (Ebit e risultato

netto) e della generazione di cassa rispetto agli ultimi due

esercizi”.

Oltre ai primi nove mesi dell’anno “molto positivi”, Mediaset in

particolare vede la raccolta pubblicitaria in crescita anche in

ottobre rispetto allo stesso mese del 2019, ovviamente ancora

senza l’impatto della pandemia. Positive le stime per novembre e

dicembre.

Il gruppo televisivo registra infatti un “buon andamento dei

ricavi pubblicitari televisivi lordi” sia in Italia sia per la

controllata spagnola: in Italia nei primi nove mesi la raccolta

ha raggiunto i 1.346 milioni rispetto ai 1.107 milioni del pari

periodo 2020, un dato che si colloca anche al di sopra del 2019

(1.332 milioni). In Spagna è salita a 574 milioni rispetto ai

488 milioni del settembre 2020. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte