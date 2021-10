Media,verso normalizzazione rapporti tra Iran e Arabia Saudita

Condividi l'articolo









L’Arabia Saudita e l’Iran potranno firmare “entro le prossime settimane” un accordo per normalizzare le loro relazioni, dopo anni di tensione nell’area del Golfo. Lo hanno detto fonti diplomatiche citate stamani dai media panarabi.

Nei giorni scorsi il portavoce del ministero degli esteri iraniano Saeed Khatibzadeh aveva riferito, citato dall’agenzia Tasnim, che negli ultimi mesi si sono tenuti cinque incontri tra rappresentanti sauditi e iraniani: quattro incontri a Baghdad, in Iraq, e un quinto a margine dell’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

L’Arabia Saudita, principale alleato degli Stati Uniti nella regione, e l’Iran avevano interrotto i loro rapporti diplomatici nel 2016 in corrispondenza dell’innalzamento della tensione regionale. “I due Paesi hanno già firmato una serie di accordi”, aveva detto Khatibzadeh. Mentre le fonti diplomatiche affermano che nelle prossime settimane si attende la firma di un accordo per la normalizzazione dei rapporti bilaterali.

Dopo questo passo, proseguono le fonti, potranno riaprire le rispettive ambasciate a Teheran e Riad.



