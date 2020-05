Medicina annulla la ‘festa Barbarossa’

(ANSA) – MEDICINA (BOLOGNA), 29 MAG – La rievocazione storica su Federico Barbarossa che ogni anno a settembre a Medicina (Bologna) richiama migliaia di visitatori è stata annullata per l’emergenza pandemica.

Amministrazione, Pro Loco e rappresentati delle Torri e di tutte le Associazioni organizzatrici hanno scelto di sospendere l’evento. L’edizione del 2020 sarebbe stata la trentesima.

Nacque dall’idea di alcune maestre fino a diventare una festa estesa a tutta la città, dentro le torri e anche in frazione.

In questi mesi Medicina è stata duramente colpita dall’emergenza Covid-19, diventando anche zona rossa, spiega il Comune, e per una questione di rispetto per il momento di difficoltà vissuto dal territorio e per le incertezze legate ai protocolli di sicurezza di un’iniziativa pubblica così particolare, la scelta è quella di rimandare al 2021 il Barbarossa. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte