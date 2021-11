Medicina:Università Trieste,simulatore avanguardia in Europa

Condividi l'articolo









(ANSA) – TRIESTE, 19 NOV – E’ costituito da 4 sale di

simulazione collegate da 3 sale-regia, è dotato di quattro

manichini a grandezza naturale (due modelli adulti e due per

l’età pediatrica) che mimano perfettamente il funzionamento e le

reazioni del corpo umano a interventi medici, chirurgici e

farmacologici, un tavolo anatomico digitale per autopsie

virtuali, un dispositivo avanzato di simulazione per ecografie e

altri due per l’auscultazione cardio polmonare. E’

l’avanguardistico Centro di simulazione medica e addestramento

avanzato (CSMAA) dell’Università di Trieste, che si candida a

diventare riferimento del settore per il centro – sud Europa. Il

Centro, inaugurato oggi, è allestito in una palazzina di 400 mq,

progettata e costruita nel comprensorio dell’Ospedale Cattinara

di Trieste, con un finanziamento di oltre 1.500.000 Euro del

MUR, conferito nel 2016 per l’Eccellenza del Dipartimento di

Scienze Mediche e alla convenzione siglata con ASUGI (Azienda

sanitaria universitaria Giuliano Isontina). Il centro è dotato

di un sistema di ultima generazione Learning Space CAE che

permette di registrare le sessioni di simulazione e di rivederle

in streaming o in debriefing, oltre alla possibilità di salvare

le performance degli studenti e monitorare i loro progressi nel

tempo. E’ inoltre possibile creare la cosiddetta “Voice of God”,

ovvero la diffusione nei diversi laboratori della voce degli

istruttori che, dalle sale regia, potranno guidare gli allievi.

“Il fine del centro, con una formazione di eccellenza, è

migliorare ancora la qualità delle cure, ridurre il rischio

clinico e aumentare la sicurezza di pazienti e professionisti –

ha detto il rettore dell’Università Trieste Roberto Di Lenarda –

il CSMAA ci pone al livello dei maggiori centri di formazione

medica e rende la ricerca regionale, e di Trieste, ancora più

attrattiva a livello internazionale”. (ANSA).



