Medico ferito con machete nel parcheggio dell’ospedale, è grave

(ANSA) – MILANO, 13 DIC – Un medico è in gravi condizioni

dopo essere stato aggredito stamani attorno alle 10 con un

machete nel parcheggio del Policlinico San Donato,

nell’hinterland di Milano. Secondo una prima ricostruzione dei

carabinieri, l’aggressione è avvenuta durante una lite per

questioni di viabilità. La vittima, che è in pericolo di vita, è

stata trasportata all’ospedale San Raffaele per essere operata

in neurochirurgia. I carabinieri stanno cercando l’aggressore.

(ANSA).



—

