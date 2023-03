Mef deposita liste per Mps: Maione presidente, Lovaglio Ad

Condividi l'articolo

Il ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento all’assemblea degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena convocata per giovedì 20 aprile, in quanto titolare del 64,23% del capitale ha provveduto a depositare presso la sede la seguente lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e per il nuovo collegio sindacale. Lo fa sapere il Mef. Nella lista per il cda figurano Niola Maione per la presidenza e Luigi Lovaglio per la carica di a.d.

