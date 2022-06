Megayacht sequestrato a oligarca trasloca, portato in rada

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 17 GIU – Il megayacht “A” dell’oligarca

russo Andrey Melnichenko posto sotto sequestro nell’ambito delle

sanzioni dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, è stato

trasferito dall’arsenale San Marco a un’area in rada, nel golfo

di Trieste, all’ancora, sempre sotto congelamento amministrativo

(dall’11 marzo scorso). L’arsenale, invece, dove era ospitato

dal momento del provvedimento, è tornato a disposizione di

Fincantieri.

Il trialbero (di cui il maestro è alto 90 metri) “A” non è

soltanto una nave extralusso, è l’imbarcazione a vela più grande

del mondo, pesa 12.500 tonnellate ed è lunga 143 metri; il suo

valore è stimato a 530 milioni di euro. La sua destinazione

finale è ormeggiato a una banchina in via di ultimazione, per il

momento resterà però alla fonda all’altezza del molo Adria

Terminal. “A” è stato progettato dalla Doelker + Voges (per gli

esterni), da Philippe Starck (per gli interni) su un’idea

originale di Jacques Garcia (per gli esterni) e costruito da

Nobiskrug a Kiel, in Germania; ha una forma inusuale e

particolarmente aerodinamica.

Melnichenko è considerato uno dei cento uomini più ricchi del

mondo, secondo Forbes. (ANSA).



—

