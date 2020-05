Meghan Markle e il piccolo Archie insieme in un video per beneficenza: lei gli racconta una favola, papà Harry filma tutto

Oggi è un giorno speciale per Meghan Markle e il suo piccolo Archie. Il bambino compie un anno e gli sono arrivati gli auguri da tutto il mondo. Per l’occasione, il primogenito del principe Harry è apparso in un video tenerissimo mentre è tra le braccia della mamma e ascolta una favola. A riprendere il filmato ci pensa papà, che ogni tanto interviene con qualche risata in sottofondo. L’atmosfera è delle più familiari e felici, nonostante il periodo difficile e i gossip che vogliono la coppia sempre più distante dalla Famiglia Reale.

Era infatti il 6 maggio 2019 quando Meghan Markle dava alla luce Archibald Harrison Mountbatten-Windsor, che non avrà un titolo reale per effetto della “Megxit” e molto probabilmente crescerà in America. Il primo compleanno, intanto, lo sta trascorrendo a Los Angeles circondato dall’affetto dei genitori e della nonna. E proprio Meghan ed Harry hanno sorpreso i milioni di followers pubblicando un video del bambino. Il filmato è stato pubblicato sugli account ufficiali di Save the children Uk ed è legato a una buona causa.

Nel video, Meghan ha i capelli raccolti, è estremamente semplice e informale e legge un classico della lingua inglese “Duck! Coniglio!”. Il piccolo sorride e guarda attentamente il libro illustrato. «Grazie Duchessa Meghan per averci aiutato a raccogliere fondi urgenti per il nostro appello per l’emergenza coronavirus leggendo “Duck! Rabbit” . Mentre il mondo è alle prese con la pandemia di coronavirus, la vita dei bambini viene sconvolta. Donando a Save with Stories, puoi supportare le famiglie più vulnerabili nel Regno Unito e nel mondo contribuendo a fornire pacchetti di apprendimento precoce, buoni supermercato, articoli per la casa essenziali e protezione dai virus», si legge nel post di Save the children Uk.

