“Meglio alle vittime…”. Sibilia gela Grillo: caos nel M5s

Il Movimento 5 Stelle riesce nell’impresa di spaccarsi anche quando in campo torna Beppe Grillo, che ha provato ad avanzare una sua proposta in vista del 15 ottobre: venerdì scatterà l’obbligo del green pass per i lavoratori del settore pubblico e del privato e si teme una sacca di sprovvisti che rischia così di essere sospesa e privata del diritto al lavoro. Chi non possiede il certificato verde va incontro a una serie di conseguenze, motivo per cui il garante del M5S ha chiesto una “ pacificazione ” sul passaporto vaccinale che si traduce in tamponi gratuiti per i lavoratori non vaccinati.

Lo scontro nel M5S

Il comico genovese ha fatto due calcoli ed è arrivato a una conclusione: in sostanza ritiene che se lo Stato decidesse di pagare i tamponi per entrare in azienda, per questi lavoratori, servirebbe circa un miliardo di euro fino a dicembre 2021. La posizione di Grillo però non combacia con quella del pentastellato Carlo Sibilia. Il sottosegretario all’Interno in quota 5 Stelle sostiene invece che, ammesso e non concesso che ci sia un miliardo a disposizione, sarebbe opportuno utilizzare le risorse “ per aiutare le famiglie che hanno avuto decessi a causa della pandemia “. Anche perché Sibilia ha detto che chi oggi non ha il green pass “ è un no-vax “.

Dietro la mossa di Grillo però potrebbe esserci una motivazione ben precisa: cercare di “incastrare” Giuseppe Conte, anche alla luce degli scontri estivi. Non a caso il post del comico genovese si conclude così: “ Il dibattito è aperto “. Un invito a tutti i partiti a ragionare in merito. Ed è proprio questo lo snodo: l’ex premier deciderà di imboccare la strada già intrapresa da Salvini e dalla Meloni? Riuscirà mai a dare ragione ai due esponenti del centrodestra? Anche perché, dettaglio di non poco conto, il Partito democratico si è fermamente opposto ai tamponi gratuiti. Conte si schiererà dalla parte dei suoi acerrimi nemici e ce la farà a non seguire la linea di Enrico Letta?

Il fronte del “no”

Mentre nel Movimento 5 Stelle infiamma il dibattito, si fa sempre più folto lo schieramento dei contrari ai tamponi gratuiti. Annagrazia Calabria, deputata di Forza Italia, giudica “ irricevibile ” la proposta del fondatore del M5S. La parlamentare azzurra ha sottolineato infatti che il vaccino è già gratuito e ha invitato chi non vuole vaccinarsi ad assumersi le proprie responsabilità: “ La risposta che il combinato disposto tra vaccino e green pass sta offrendo è più che positiva, sottrarsi a questa logica significa non voler contribuire a sconfiggere il Covid “.

Andrea Orlando – ministro del Lavoro – si è detto disponibile a pensare a tutte le forme possibili di calmierazione, ma è convinto che far diventare i test gratis “ significa dire sostanzialmente che chi si è vaccinato ha sbagliato “. Contro la proposta di Grillo si è messo pure Carlo Calenda. “ Il Movimento 5 Stelle chiede che tutto sia gratuito. Coltiva l’illusione di molti italiani che lo Stato sia un Babbo Natale che spende soldi propri e non dei cittadini. È il modello venezuelano “, ha tuonato il leader di Azione.

