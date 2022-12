Meloni a dipendenti Chigi: ‘Speriamo di lavorare insieme a lungo’

Condividi l'articolo

“Grazie per quello che faremo insieme, speriamo ancora per lungo tempo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un breve discorso di auguri ai dipendenti di Palazzo Chigi, riuniti nel cortile della sede del governo.

Meloni ha ringraziato tutti per la “straordinaria professionalità” e ha rivolto un ringraziamento anche alla preside e agli studenti dell’istituto alberghiero Paolo Baffi di Fiumicino, che hanno allestito il buffet per il brindisi.



