Meloni a Palazzo Chigi. La campanella con Draghi, poi il primo Cdm

Mario Draghi sta per consegnare la campanella nelle mani di Giorgia Meloni, che subito dopo si insedierà a Palazzo Chigi e assumerà le funzioni assieme alla squadra dei ministri. La tradizionale cerimonia della campanella, che testimonia il passaggio di consegne tra l’ex presidente del Consiglio e il nuovo capo del governo, si terrà come di consueto nella sala dei Galeoni a favore dei flash delle telecamere.

Il nuovo primo ministro è giunto a piazza Colonna, davanti all’ingresso della sede del governo; poi ha fatto il proprio ingresso a Palazzo Chigi accolto dal picchetto d’onore delle forze armate. Lungo il tragitto, prima di entrare in piazza, il presidente Meloni è stato accolto dagli applausi delle persone presenti.

Il primo Cdm

Verso le ore 12, comunque al termine della cerimonia, si terrà la prima riunione del Consiglio dei ministri che verrà presieduta da Giorgia Meloni. Il Cdm sarà l’occasione per le prime accortezze tecniche: è attesa la nomina di Alfredo Mantovano come nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, oltre che la formalizzazione di Matteo Salvini e Antonio Tajani come vicepremier. Dovrebbe inoltre esserci il via libera al decreto per il cambio dei nomi dei ministeri, visto che proprio il nuovo primo ministro ha annunciato alcune diciture dei dicasteri differenti rispetto a quelle del passato.

Giorgia Meloni si concentrerà poi sul discorso che dovrà tenere davanti ai due rami del Parlamento: probabilmente martedì 25 ottobre alla Camera e mercoledì 26 al Senato incasserà il voto di fiducia. Nei prossimi giorni il governo inizierà ad affrontare i dossier più spinosi come il rincaro dei prezzi, l’emergenza energetica e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Primi passi anche nel campo della politica estera, ribadendo la collocazione atlantista ed europeista dell’Italia a sostegno dell’Ucraina. Domani dovrebbe esserci l’incontro tra Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron.

