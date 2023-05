Meloni, il prossimo anno il G7 in Italia saremo all’altezza

Condividi l'articolo

“Il prossimo anno toccherà all’Italia ospitare il G7, e lo faremo in Puglia, Regione simbolo dell’incontro tra Occidente e Oriente. È una grande responsabilità per l’Italia, ma saremo all’altezza del compito”.

Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social postando una serie di immagini del G7 appena concluso in Giappone, che la premier ha lasciato in anticipo per seguire da vicino l’emergenza maltempo che ha colpito in particolare l’Emilia Romagna.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte