Meloni incontra Weber a palazzo Chigi

La premier Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, sta incontrando a palazzo Chigi il capogruppo del Ppe Manfred Weber.

Berlusconi: mi ha chiamato Weber,Fi importante in Ppe e in Ue

“Mi ha telefonato questa mattina il nostro presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber, venuto in Italia per i funerali di Papa Benedetto XVI. Ci siamo confrontati su tutti i problemi di cui si sta occupando l’Unione europea e abbiamo condiviso le nostre preoccupazioni. Mi ha fatto molto piacere sentire da Weber l’importanza che viene attribuita a Forza Italia nel Ppe e in Europa”. Lo scrive il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sui social.

Tajani incontra Weber, abbiamo parlato di sfide comuni Ue

“Ho incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Ppe Manfred Weber. Abbiamo parlato del futuro dell’Europa e delle sfide che dovremo affrontare insieme a livello Ue”. Lo fa sapere su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

