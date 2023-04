Meloni,non mi preoccupano ritardi su Pnrr, si fa allarmismo

Condividi l'articolo

(ANSA) – VERONA, 03 APR – “Non sono preoccupata dai ritardi

sul Pnrr, stiamo lavorando molto, non mi convince molto la

ricostruzione allarmista”. Così la premier Giorgia Meloni sul

tema del Pnrr, a margine del Vinitaly. “Non prendo in considerazione di perdere le risorse – ha

aggiunto – prendo in considerazione l’ipotesi di farlo arrivare

a terra in maniera efficace. Non sono preoccupata, stiamo

lavorando molto su questo anche per favorire soluzioni a

problemi che oggi nascono ma che non sono figli delle scelte di

questo governo. La commissione su alcuni progetti già inseriti

sta chiedendo maggiore documentazione e noi la stiamo fornendo”

ma c’è “un clima di ottima collaborazione” con Bruxelles, ha

concluso. (ANSA).



