Menarini-Fair Play premia anche medici e infermieri

(ANSA) – ROMA, 01 SET – Si accendono i riflettori sul premio

Internazionale Fair Play – Menarini, presentato nella sede

nazionale di Confagricoltura, partner della manifestazione

dedicata ai valori del fair play e dell’etica sportiva. Alla

presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, sono stati

svelati il programma dell’edizione 2020 e i nominativi dei

premiati che riceveranno il riconoscimento il 10 settembre a

Castiglion Fiorentino. “Il Premio Fair Play-Menarini è una

manifestazione unica nel mondo dello sport, e anche quest’anno è

riuscita a garantire un vero e proprio parterre de roi – le

parole di Malagò.- Questa iniziativa rappresenta il lato più

vero dello sport e, mai come oggi, abbiamo bisogno che i valori

dell’etica, del rispetto e del fair play ci accompagnino”.

Negli anni il Premio ha visto protagonisti campioni,

personaggi e istituzioni che si sono eticamente distinti sia in

ambito sportivo sia nella società civile. Tra i premiati,

quest’anno, l’ex pallavolista cubano Joel Despaigne, le leggende

calcistiche Josè Altafini e Zbigniew Boniek e gli allenatori

Arrigo Sacchi, Louis Van Gaal e il ct della nazionale di

pallanuoto Alessandro Campagna. Al loro fianco atleti

rappresentativi di diverse discipline: il motociclista Manuel

Poggiali, le sorelle sciatrici Fanchini e la golfista Federica

Dassù; giovani talenti quali la nuotatrice Benedetta Pilato e la

ginnasta Gaia Di Trapani, vincitrice del Premio Fiamme Gialle “Studio e sport”; e storie di coraggio e determinazione come

quella del velista Andrea Stella. Non mancheranno riconoscimenti

straordinari come il Premio “Sustenium Energia e Cuore”,

attribuito allo sciatore Dominik Paris, il Premio “Narrare le

emozioni” intitolato alla memoria di Franco Lauro e vinto dal

giornalista Dario Ronzulli, e il premio speciale “Impegno

sociale e civile” che, in un momento storico segnato

dall’emergenza sanitaria Covid-19, verrà consegnato alla FNMOCeO

(Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri) e alla FNOPI (Federazione Nazionale dell’Ordine

delle Professioni Infermieristiche). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte