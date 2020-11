(ANSA) – FIRENZE, 19 NOV – La Cassazione ha confermato la

sentenza di assoluzione della corte di appello di Firenze per i

fratelli Lucia e Alberto Giovanni Aleotti dall’accusa di

riciclaggio nell’ambito del processo Menarini. Il pg della

Cassazione aveva chiesto per Lucia Aleotti l’annullamento con

rinvio della sentenza, conferma invece dell’assoluzione per il

fratello Alberto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte