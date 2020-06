Meno burocrazia per l’edilizia, la dichiarazione dell’assessore Roberta Frisoni:

La si invoca da anni, in tutti i campi, a partire dall’edilizia, settore nel quale cittadini, imprese, enti locali finiscono spesse volte impantanati tra procedure infinite e a volte contradditorie. Eppure il terremoto Covid potrebbe aprire opportunità che potranno rappresentare una svolta anche su questo fronte. Come Comune di Rimini abbiamo particolarmente apprezzato l’incentivo contenuto nel Decreto Rilancio all’installazione di strutture leggere al servizio delle attività economiche esistenti sul territorio destinate poi a essere rimosse al termine del periodo emergenziale per ora fissato al 31 ottobre 2020. Tale procedura semplificata consente infatti, attraverso una semplice comunicazione, di realizzare strutture temporanee necessarie per far fronte alle disposizioni della gestione post COVID-19, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Per tali interventi, quindi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso, fatta eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del Codice del paesaggio. Su questa importante novità, in vista anche della riapertura delle attività legate al turismo estivo, intendiamo confrontarci a breve con gli ordini professionali, che vorremo convocare già nei prossimi giorni per garantire la massima diffusione di tali opportunità”.

