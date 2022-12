Mercato: Chelsea-Fernandez 120 milioni, City su Leao

Condividi l'articolo

Enzo FERNANDEZ è l’oggetto del desiderio. L’argentino del Benfica proclamato miglior giovane dei Mondiali in Qatar, e che in precedenza si era messo in luce nella fase a gironi di Champions League (ne sa qualcosa la Juve) è diventato l’obiettivo di mercato di alcuni club della Premier ma ora ci sarebbe una svolta. Infatti il Chelsea, secondo quanto scrive il ‘Sun’, avrebbe fatto sapere al Benfica che è disposto a pagare fin da ora, quindi all’apertura del calciomercato di gennaio, la clausola rescissoria per il neocampione del mondo, fissata a 120 milioni di euro. Il procuratore Jorge Mendes ha informato di ciò Manuel Rui Costa, presidente degli ‘encarnados’ di Lisbona, e ora mancherebbe solo di definire la trattativa con l’entourage del calciatore. Una piccola parte di questa cifra, massimo una ventina di milioni, verrebbe investita dal Benfica per l’acquisto di Jhon DURAN, 19enne attaccante colombiano che gioca nella Mls a Chicago e che i dirigenti della società portoghese, sempre attenta ai giovani talenti, considerano molto promettente.

Tornando al ‘Sun’, riferisce anche che il Manchester City è deciso a tentare l’affondo per avere dal Milan RAFAEL LEAO. Per abbassare la cifra necessaria all’acquisto di questo calciatore, i Citizens sarebbero disposti a inserire GREALISH come contropartita tecnica. Sempre in casa Milan, è atteso a giorni l’annuncio del prolungamento di un anno del contratto di GIROUD, quindi fino al 30 giugno del 2024, per l’importo di 3,2 milioni all’anno che percepisce attualmente. Altro giocatore in orbita Milan è Daniel MALDINI, che attualmente è in prestito allo Spezia: ora viene dato in avvicinamento al Monza, ed entro metà gennaio dovrebbe mettersi a disposizione, sempre in prestito, di Palladino, il quale avrà anche BREKALO, che tornerà in Italia dopo l’esperienza tedesca al Wolfsburg.

In casa inter c’è da registrare il pressing del Chelsea per avere già a gennaio Denzel DUMFRIES, ma serve un’offerta economica che accontenti la dirigenza nerazzurra. In caso di partenza dell’olandese, l’Inter ha tre nomi sul taccuino per il possibile sostituto e sono quelli di Tajon BUCHANAN del Bruges, Wilfred SINGO del Torino ed EMERSON ROYAL del Tottenham.

Le vicende societarie condizioneranno il mercato della Juventus, ma sembra comunque a buon punto il discorso con il Brighton per avere, probabilmente da luglio, il campione del mondo MACALLISTER, per il quale insiste Max Allegri, che lo preferisce perfino al laziale Sergej MILINKOVIC-SAVIC, su cui, per giugno, c’è ora l’Arsenal. Quanto a MacAllister, avrebbe già dato l’assenso all’eventuale trasferimento in bianconero.

In casa Roma è sempre d’attualità il tema FRATTESI, ma appare difficile che l’ex prodotto del settore giovanile possa tornare a Trigoria già a gennaio. Ma con il Sassuolo è battaglia sulle cifre, perché il dg giallorosso Tiago Pinto, che vorrebbe evitare esborsi economici, ritiene che BOVE e VOLPATO debbano avere la stessa valutazione di Frattesi, quindi una ventina di milioni di euro. Sull’altra sponda del Tevere, si parla sempre dei possibili arrivi di LUCA PELLEGRINI per colmare il vuoto sulla fascia sinistra, mentre sfumato CAPUTO come vice Immobile perché l’attaccante della Samp tornerà all’Empoli, ora per Sarri si parla di BONAZZOLI o SANABRIA.

A Napoli si è ventilato un possibile ritorno di JORGINHO, ma Joao Santos, agente del giocatore, ha fatto presente che il suo assistito ha avuto una proposta di rinnovo dal Chelsea. Si sa anche che sul centrocampista azzurro c’è anche l’interessamento del Newcastle.

La Cremonese prova a stringere per Omar COLLEY della Sampdoria, che ha un ingaggio alto e che preferirebbe essere ceduto all’estero, ma i grigiorossi sono ottimisti e pensano di poterlo convincere. La Samp nel frattempo ha proposto alla squadra di Alvini anche Alex FERRARI, per chiedere in cambio Soualiho MEITE‘, che piace a Stankovic.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte