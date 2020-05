Mercato: Juve-Barca, pronto lo scambio Pjanic-Arthur

L’Inter punta a spezzare gli equilibri del mercato ai tempi del Coronavirus. Il club nerazzurro parte alla carica e prepara l’offerta per Sandro TONALI: prestito con obbligo di riscatto e inserimento di bonus sulle presenze. In altre parole, qualcosa di molto simile all’affaire Barella di un anno fa. Gente sul punto di arrivare e gente sicura di partire da Appiano Gentile: è il caso di Alexis SANCHEZ, che tornerà al Manchester United. Per Lautaro MARTINEZ, l’Inter sembra irremovibile nei confronti del Barca: il cartellino del ‘Toro’ vale 90 milioni, non un euro meno.

Arkadiusz MILIK è sempre l’obiettivo principale della Juve: De Laurentiis valuta il polacco – che ha il contratto in scadenza nel 2021 – una quarantina di milioni. Per lo scambio PJANIC-ARTHUR con il Barcellona mancano solo i dettagli. Sempre in casa Juve, secondo il Mail, Adrien RABIOT avrebbe fatto intendere di gradire il trasferimento in Premier, per giocare nel Manchester United. Il centrocampista francese piace anche all’Everton. La Juve, che lo ingaggiò l’estate scorsa a parametro zero, dopo che aveva esaurito la propria esperienza con il PSG, lo valuta 30 milioni. Dalla Francia arriva la notizia di un interessamento del Lione per Merih DEMIRAL, che il club bianconero non riterrebbe incedibile: può dunque essere avviata una trattativa per lo scambio con Houssem AOUAR.

Sul fronte Milan, da registrare l’interessamento del PSG per Franck KESSIE, centrocampista ivoriano. Altri possibili obiettivi di Leonardo sono Ismael BENNACER e il bresciano Sandro TONALI, sul quale però l’Inter sembra in vantaggio rispetto a tutti. Il Milan è pronto a riallacciare i rapporti col Benfica per l’acquisto del cartellino di Florentino LUIS. Il club rossonero aveva provato a ingaggiarlo già a gennaio.

Due nomi per la Lazio, oltre a quello di Luis SUAREZ: sono i centrocampisti Dominik SZOBOSZLAI del Salisburgo e Ruben LOFTUS-CHEEK del Chelsea, entrambi valutati intorno ai 20 milioni.

Il Napoli punta a disfarsi di Hirving LOZANO, ma chiede 50 milioni. L’attaccante piace ad Ancelotti, che lo porterebbe volentieri all’Everton. La Roma punterà su un mercato al risparmio e, per fare cassa, deve prima cedere i giocatori in esubero. I nomi sono quelli di OLSEN, KARSDORP, FLORENZI, FAZIO, JUAN JESUS, CORIC, GONALONS, PEROTTI, PASTORE, DEFREL e SCHICK. Il Lipsia punta a tenersi l’attaccante ceco, ma ha chiesto uno sconto alla Roma, rispetto ai 30 milioni chiesti: il club giallorosso potrebbe ridurre di 3 milioni le proprie pretese pur di cedere l’attaccante

