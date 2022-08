Mercato: Juve su Kostic, Udogie alla corte di Conte

Condividi l'articolo

Premier League: il campionato inglese e’ cominciato, e i fuochi d’artificio del mercato non accennano a diminuire, causa offerte dei club inglesi. Molte delle strategie della serie A sono infatti legate a doppio nodo a quelle del calcio britannico, una sorta di finanziatore di tutto il movimento continentale in forza della sua potenza economica. Cosi’, dopo l’affare multimilioniario che ha portato CUCURELLA al Chelsea, si attende l’offerta del Tottenham di Conte per ZANIOLO. La Roma ha chiarito ai pretendenti che la valutazione e’ 50 milioni tutti cash, e se davvero i giri di Paratici attorno al giovane talento giallorosso per fiutare l’aria sono segno di una strategia precisa, c’e’ da attendere quell’offerta.

Intanto il club londinese ha chiuso con gli agenti di UDOGIE: il difensore dell’Udinese e dell’Under 21 ha trovato l’accordo per un contratto di cinque anni, a inizio prossima settimana la chiusura anche con il club friulano per una valutazione complessiva di 26 milioni. Ma il giocatore, 19 anni, dovrebbe restare un anno in prestito in A. Accordo tra Brentdford e Samp per Mikkel DAMSGAARD: il centrocampista danese e’ valutato 15 milioni di euro, la società blucerchiata sta chiudendo con la Roma per VILLAR. Sul fronte dei giallorossi, che domani presentano i nuovi acquisti all’Olimpico nell’amichevole con lo Shakhtar, BELOTTI attende la formalizzazione dell’intesa per un triennale da 2.8 milioni, quando si sblocchera’ la cessione di SHOMURODOV al Bologna. Per l’ex granata altre sirene inglesi, ma si e’ promesso a Mourinho: c’è solo da capire fino a quando avra’ pazienza. Marcos SENESI esce dai radar di Tiago Pinto, lo tratta il Bournemouth: per il quinto centrale di difesa, giallorossi sempre tra BAILLY e ZAGADOU.

Una vecchia conoscenza del calcio italiano, Marcos ALONSO, passa dal Chelsea al Barcellona. Resta in stand by il mercato Juve. Allegri, dopo Villar Perosa, ha chiarito che qualcosa va fatto, e non solo per l’indisponibilita’ iniziale di Pogba. PAREDES e KOSTIC restano i due obiettivi, la societa’ bianconera lavora sottotraccia: l’argentino e’ tra i titolari della prima della squadra parigina, per il serbo dell’Eintracht appuntamento a breve tra i due club. Il Torino sta per incontrare il West Ham per VLASIC. Resta in stand by anche LUIS ALBERTO, la cui voglia di ritorno in Spagna e’ palese: i 16 milioni offerti dal Siviglia al momento non sono pero’ sufficienti.

Il Lecce ha preso il difensore CETIN dal Verona. Intanto trovano casa due ex della serie A: TORREIRA ha preso il volo per Istanbul, destinazione Galatasaray. A breve lo seguira’ anche Dries MERTENS, dopo il commovente addio a Napoli. E a proposito di Napoli, si sono solo aggiornate le trattative tra De Laurentiis e Carnevali per regalare RASPADORI a Spalletti. Le distanze pero’ sono ancora ampie, e l’auspicio di Dionisi di non vedere depauperata la rosa del suo Sassuolo va di pari passo con la politica del club emiliano: cedere, ma non svendere.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte