Mercato: la Juve blinda Morata, Tottenham su Kessié

Massimiliano Allegri dà una scossa al mercato e, nella conferenza stampa di vigilia della partita contro il Napoli, chiude definitivamente la vicenda MORATA, affermando che l’attaccante spagnolo “non si muoverà da Torino”.

Ma non è tutto: lo stesso allenatore della Juventus ha aggiunto che “RAMSEY non rientra più nei piani e dunque può essere considerato in uscita”. Due notizie in un colpo solo, che – da un lato – mettono fine alle voci e dall’altro ne alimentano altre.

La Roma, intanto, aspetta Ainsley MAITLAND-NILES, centrocampista dell’Arsenal, in procinto di trasferirsi a Trigoria grazie all’accordo per il prestito secco trovato ieri fra gli emissari dei ‘Gunners’ e i dirigenti del club giallorosso. Il calciatore, classe 1997, sta svolgendo le visite mediche a Londra, prima imbarcarsi per l’Italia.

L’Inter lavora al mercato di gennaio, ma anche a quello di giugno. GINTER può arrivare, Stefan DE VRIJ è il principale indiziato alla partenza. Nelle scorse settimane, i dirigenti del club nerazzurro hanno sondato il terreno per Antonio RUDIGER, ex Roma e oggi in uscita dal Chelsea a parametro zero. Altro nome caldo per Simone Inzaghi è quello di LUIZ FELIPE della Lazio. Il difensore non ha ancora rinnovato con il club biancoceleste, l’Inter è pronta a tentarlo seriamente. Un ex interista, Antonio Conte, allenatore del Tottenham, sta aspettando di incontrare il patron Daniel Levy per parlare del mercato invernale. In cima alla lista dell’ex ct degli azzurri c’è il tuttocampista del Milan, Franck KESSIÉ, almeno secondo quanto riporta il quotidiano London Evening Standard. Ousmane DEMBELÉ, attaccante esterno francese in scadenza con il Barcellona, già corteggiato da Juventus e Manchester United, ha sempre più pretendenti: come riporta il Mundo Deportivo, anche il Paris Saint-Germain ha chiesto informazioni sul classe 1997.

Secondo COPE, il Barcellona è in trattativa con l’Aston Villa per la cessione di Philippe COUTINHO, da tempo in uscita. Il fantasista brasiliano si trasferirebbe in Inghilterra in prestito fino al termine della stagione. In questa prima parte della stagione, Coutinho, che in Premier ha giocato con la maglia del Liverpool, è stato impiegato in 16 occasioni, solo 5 delle quali da titolare, segnando la miseria di 2 reti. Dopo l’arrivo di Xavi al posto di Ronald Koeman in panchina, le sue apparizioni in campo sono drasticamente calate.

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è disposto a lasciar partire il difensore spagnolo Aymeric LAPORTE, obiettivo di mercato del Barcellona. Secondo quanto riportato da El Nacional, l’allenatore catalano si priverà del centrale solo a una condizione: che il Barça metta sul piatto il cartellino del centrocampista olandese Frenkie DE JONG.

Tornando all’Italia, il Monza ha chiesto SIMY alla Salernitana, mentre è saltata la trattativa tra Lazio e LR Vicenza per il trasferimento in Veneto di Jordan LUKAKU. E’ invece in stallo il discorso tra Sampdoria e Fiorentina per l’arrivo in blucerchiato di AMRABAT.



