Mercato libero per bollette più leggere

Condividi l'articolo

«Occorre concludere il processo di liberalizzazione dei mercati energetici entro i termini previsti, evitando ulteriori proroghe». Questo è l’appello di Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, lanciato durante la presentazione della relazione annuale a Montecitorio. Secondo il presidente, la liberalizzazione assicurerebbe diversi vantaggi per i consumatori finali, anche in termini di prezzi più bassi e conseguenti risparmi. Questi potranno pienamente dispiegarsi – sottolinea Rustichelli – solo in un contesto di effettiva concorrenza tra gli operatori, ma anche puntando sulla consapevolezza degli utenti. In questo particolare campo l’Antitrust nel corso del 2021 ha concluso 13 procedimenti istruttori, svolto 14 moral suasion ed avviato altri 7 procedimenti aventi ad oggetto le modalità di presentazione non complete e trasparenti delle condizioni economiche delle offerte sul mercato libero, nonché l’applicazione di oneri impropri e di costi occulti. «Purtroppo tutti i dati contraddicono le affermazioni dell’Antitrust», è l’opinione del Codacons. L’associazione dei consumatori rileva che in base ai numeri di Arera, nel 2021 per l’elettricità solo l’8,85% delle offerte sul mercato libero sono risultate più convenienti rispetto al regime di maggior tutela, percentuale che sale al 14,58% delle offerte per il gas. Secondo l’associazione è «inequivocabile l’esigenza di prorogare la fine del mercato tutelato, almeno fino a che non sarà terminata l’emergenza energia».

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte